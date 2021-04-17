В Самаре водитель иномарки сбил 74-летнего пешехода

В пятницу, 16 апреля, в 12:20 в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием пожилого пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
55-летний мужчина за рублем Hyundai Tucson, двигаясь по Пугачевскому тракту в направлении Долотного переулка, в районе дома № 76 по Пугачевскому тракту сбил 74-летнего пешехода, который переходил дорогу не установленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП пожилого мужчину доставили в больницу и госпитализировали. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.