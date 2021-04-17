В Самаре водитель иномарки сбил 74-летнего пешехода

В пятницу, 16 апреля, в 12:20 в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием пожилого пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

55-летний мужчина за рублем Hyundai Tucson, двигаясь по Пугачевскому тракту в направлении Долотного переулка, в районе дома № 76 по Пугачевскому тракту сбил 74-летнего пешехода, который переходил дорогу не установленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пожилого мужчину доставили в больницу и госпитализировали. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.