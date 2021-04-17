16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров договорился об организации чартера в Грозный для болельщиков "Крыльев" "Крылья Советов" обыграли воронежский "Факел" СМИ: "Крылья Советов" выручили в 2020 г. 1,5 млрд рублей "Крылья Советов" одержали 10 побед подряд, обыграв "Волгарь" "Акрон" сыграл вничью с "Динамо-Брянском"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли воронежский "Факел"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 17 апреля, на "Солидарность Арене" "Крылья Советов" в 37-м туре Олимп-Первенства ФНЛ сыграли с "Факелом" из Воронежа.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет по итогам матча составил 5:1.

Гости с первых минут попытались захватить инициативу в матче, но забили самарцы. На 10 минуте встречи после навеса Юрия Горшкова со штрафного Александр Солдатенков головой переправил мяч в сетку ворот — 1:0. На 24 минуте встречи Владислав Сарвели прошел с мячом с центра поля, отыгрался на фланг с Дмитрием Кабутовым, а после ответной передачи в касание отправил мяч в ворота — 2:0.

На 60 минуте встречи после подачи углового, Максим Максимов получил мяч на дальнем углу вратарской, и расстрелял ворота Ивана Ломаева — 2:1. Через три минуты самарцы отличились в контратаке, с передачи Ивана Сергеева отличился вышедший на замену Роман Ежов — 3:1.

На 84 минуте Валерий Почивалин сбил Егора Голенкова, получил предупреждение, оно для него стало вторым в матче, и гости остались в меньшинстве. Штрафной удар исполнил Юрий Горшков, который красивым ударом в обвод стенки забил четвертый мяч самарцев во встрече — 4:1. В компенсированное время, после передачи Романа Ежова, Егор Голенков установил окончательный счет в матче — 5:1.

"Крылья Советов" одержали 11-ую подряд победу, и обновили рекорд ФНЛ по этому показателю. Разница мячей в этих играх 31:3. С учетом кубковых встреч — 13 побед подряд (разница мячей — 37:3). Эта победа стала для самарцев 12-й с крупным счетом в текущем первенстве.

"Убедительная победа, — отметил комментатор игры Андрей Миронов. — Были сложности в формировании состава: несколько игроков, которые в большинстве матчей сезона принимали участие, сегодня отсутствовали. Но "Крылья" выиграли".

После игры ветераны "Крыльев" на главном поле стадиона встретятся с командой популярных блогеров — "Амкалом".

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Грозном в рамках полуфинала Бетсити — Кубка России с "Ахматом". Игра состоится, в среду, 21 апреля в 17:00. Следующую встречу Олимп — Первенства ФНЛ самарцы проведут в Ярославле в субботу, 24 апреля, против "Шинника. Начало поединка 15:00. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Лилия Борханова 03 июля 2018 05:54 Дмитрий Шляхтин: "Вопрос дальнейшего существования Академии Коноплева не стоит в принципе"

Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.

Александр Иванов 07 мая 2018 04:45 "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу

С возвращением, Команда!

Дочь Дикого 28 апреля 2018 13:25 Фанаты "КС": "Самара Арена" - стадион европейского уровня, даже мирового

Дима, ПРИВЕТ))

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2