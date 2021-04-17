"Крылья Советов" обыграли воронежский "Факел"

В субботу, 17 апреля, на "Солидарность Арене" "Крылья Советов" в 37-м туре Олимп-Первенства ФНЛ сыграли с "Факелом" из Воронежа.

Счет по итогам матча составил 5:1.

Гости с первых минут попытались захватить инициативу в матче, но забили самарцы. На 10 минуте встречи после навеса Юрия Горшкова со штрафного Александр Солдатенков головой переправил мяч в сетку ворот — 1:0. На 24 минуте встречи Владислав Сарвели прошел с мячом с центра поля, отыгрался на фланг с Дмитрием Кабутовым, а после ответной передачи в касание отправил мяч в ворота — 2:0.

На 60 минуте встречи после подачи углового, Максим Максимов получил мяч на дальнем углу вратарской, и расстрелял ворота Ивана Ломаева — 2:1. Через три минуты самарцы отличились в контратаке, с передачи Ивана Сергеева отличился вышедший на замену Роман Ежов — 3:1.

На 84 минуте Валерий Почивалин сбил Егора Голенкова, получил предупреждение, оно для него стало вторым в матче, и гости остались в меньшинстве. Штрафной удар исполнил Юрий Горшков, который красивым ударом в обвод стенки забил четвертый мяч самарцев во встрече — 4:1. В компенсированное время, после передачи Романа Ежова, Егор Голенков установил окончательный счет в матче — 5:1.

"Крылья Советов" одержали 11-ую подряд победу, и обновили рекорд ФНЛ по этому показателю. Разница мячей в этих играх 31:3. С учетом кубковых встреч — 13 побед подряд (разница мячей — 37:3). Эта победа стала для самарцев 12-й с крупным счетом в текущем первенстве.

"Убедительная победа, — отметил комментатор игры Андрей Миронов. — Были сложности в формировании состава: несколько игроков, которые в большинстве матчей сезона принимали участие, сегодня отсутствовали. Но "Крылья" выиграли".

После игры ветераны "Крыльев" на главном поле стадиона встретятся с командой популярных блогеров — "Амкалом".

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Грозном в рамках полуфинала Бетсити — Кубка России с "Ахматом". Игра состоится, в среду, 21 апреля в 17:00. Следующую встречу Олимп — Первенства ФНЛ самарцы проведут в Ярославле в субботу, 24 апреля, против "Шинника. Начало поединка 15:00.