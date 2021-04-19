На майские праздники в Самарской области изменится расписание электричек

В Самарской области с 30 апреля по 11 мая изменится расписание движение пригородных поездов, сообщает СППК.

30 апреля, 7 мая 2021 года — по рабочему дню пятница; 1, 2, 8, 9 мая 2021 года — по выходному дню суббота; 3, 10 мая 2021 года — по выходному дню воскресенье; 4, 11 мая 2021 года — по рабочему дню понедельник.