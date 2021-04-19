На майские праздники в Самарской области изменится расписание электричек

В Самарской области с 30 апреля по 11 мая изменится расписание движение пригородных поездов, сообщает СППК.
30 апреля, 7 мая 2021 года — по рабочему дню пятница; 1, 2, 8, 9 мая 2021 года — по выходному дню суббота; 3, 10 мая 2021 года — по выходному дню воскресенье; 4, 11 мая 2021 года — по рабочему дню понедельник.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор