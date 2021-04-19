Из-за ветра в Самарской области объявлено штормовое предупреждение

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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности: в ближайшие 1-3 часа местами ожидается усиление восточного ветра, порывы 15-18 м/с, с сохранением до конца дня и вечером, сообщает Приволжское УГМС.