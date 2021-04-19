В питомнике с Сафари-парком на новую территорию перевели лосей

На прошлой неделе в питомнике с Сафари-парком Самарского зоопарка, который находится в п. Формальный, на новую территорию перевели лосиху Ладу и лося Яшу.
Яша приехал в питомник относительно недавно из села Бахилово, Лада пока относится к нему настороженно. Переводили лосей пешим ходом, они шли за сотрудниками и угощением.
Лада спокойная и грациозная, не отставая, следовала за Березиным Никитой - заведующим отдела "Млекопитающие", Яша же постоянно отставал, хорохорился перед другими обитателями питомника - козами, пони и осликами, но их численное превосходство Яшину самоуверенность пошатнуло и он поспешил к людям.
На новом участке в 20 га лоси чувствуют себя замечательно, бегают по лужам, с радостью поедают молодые ветки деревьев и нежатся на солнышке.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор