В питомнике с Сафари-парком на новую территорию перевели лосей

На прошлой неделе в питомнике с Сафари-парком Самарского зоопарка, который находится в п. Формальный, на новую территорию перевели лосиху Ладу и лося Яшу.

Яша приехал в питомник относительно недавно из села Бахилово, Лада пока относится к нему настороженно. Переводили лосей пешим ходом, они шли за сотрудниками и угощением.

Лада спокойная и грациозная, не отставая, следовала за Березиным Никитой - заведующим отдела "Млекопитающие", Яша же постоянно отставал, хорохорился перед другими обитателями питомника - козами, пони и осликами, но их численное превосходство Яшину самоуверенность пошатнуло и он поспешил к людям.

На новом участке в 20 га лоси чувствуют себя замечательно, бегают по лужам, с радостью поедают молодые ветки деревьев и нежатся на солнышке.