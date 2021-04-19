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Муниципалитеты Власть и политика

Глава Самары за год заработала 2,7 млн рублей

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина отчиталась о доходах за 2020 г. и имуществе. За год она заработала 2,7 млн руб., что чуть больше, чем в 2019 г. (доход 2,58 млн).

Состав имущества главы города не изменился. У нее в собственности остается лишь квартира площадью 30,9 кв. м. В пользовании еще одна квартира - 47,3 кв. м.

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