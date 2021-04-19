Глава Самары за год заработала 2,7 млн рублей

Глава Самары Елена Лапушкина отчиталась о доходах за 2020 г. и имуществе. За год она заработала 2,7 млн руб., что чуть больше, чем в 2019 г. (доход 2,58 млн).
Состав имущества главы города не изменился. У нее в собственности остается лишь квартира площадью 30,9 кв. м. В пользовании еще одна квартира - 47,3 кв. м.
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Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!