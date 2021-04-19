Появилось расписание парома в Рождествено

ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" опубликовало расписание грузовой переправы Октябрьский спуск - Рождествено в навигацию 2021 года. Паром будет делать 4-5 рейсов в день.

20 апреля "Окский-35" совершит только два рейса: в 8:00 и 18:00 из Самары, в 6:00 и 16:30 из Рождествено. В последующие дни паром в расписание добавится отправление в 11:00 и 14:00 из города, в 9:30 и 12:30 из села. Кроме того, по пятницам и воскресеньям будут дополнительные рейсы: в 20:00 - от Октябрьского спуска и 19:00 - от Рождествено.

Тарифы