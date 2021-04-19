Появилось расписание парома в Рождествено

ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" опубликовало расписание грузовой переправы Октябрьский спуск - Рождествено в навигацию 2021 года. Паром будет делать 4-5 рейсов в день.
20 апреля "Окский-35" совершит только два рейса: в 8:00 и 18:00 из Самары, в 6:00 и 16:30 из Рождествено. В последующие дни паром в расписание добавится отправление в 11:00 и 14:00 из города, в 9:30 и 12:30 из села. Кроме того, по пятницам и воскресеньям будут дополнительные рейсы: в 20:00 - от Октябрьского спуска и 19:00 - от Рождествено.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор