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Общество

Сергей Слюсарев: "Причина роста аварийности на дорогах – отсутствие инфраструктуры"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первый квартал 2021 г. в Самарской области резко выросло число ДТП с погибшими. В Управлении облГИБДД назвали главной причиной несоблюдение водителями ПДД. Волга Ньюс обсудил ситуацию с председателем Самарского регионального отделения межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Сергеем Слюсаревым.

Фото: фото предоставлено спикером

— За первые три месяца число ДТП с погибшими увеличилось на 16% по сравнению с январем-мартом прошлого года. Друг за другом произошло несколько ДТП, в которых погибли больше двух человек. Как считаете, в чем причины повышенной аварийности?

— У меня есть другие цифры — по сравнению с аналогичным периодом в 2020 года число погибших в автокатастрофах увеличилось на 61%. Это статистика, которую ведет Госавтоинспекция, она есть на официальном сайте. Там опубликована карта России, регионы выделены цветами в зависимости от числа погибших. Самая критичная — красная зона, и Самарская область выделена красным.

Главная причина аварий — отсутствие нормальной дорожной инфраструктуры. У нас, например, есть федеральные трассы, на которых всего две полосы и они никак не разделены между собой. Водители обгоняют друг друга, совершают ДТП, в том числе, "лоб в лоб", у грузовиков заносит прицепы на встречных полосах. Все это — недостатки дорожной инфраструктуры. Нужно предусматривать разделение потоков транспортных средств, барьерные ограждения и т. д.

У нас почему-то принято всегда обвинять водителя. При этом никто не помогает избежать ошибок. Если бы было хотя бы разделение на двухполосной дороге, не случилось бы то ДТП с автобусом около Сызрани.

По другим дорогам тоже вопросы. Есть трассы с пешеходными переходами, которые никак не освещаются. Этих переходов просто не видно, на них даже светоотражающая зебра не всегда нанесена, только знаки стоят. В темноте водителю очень сложно разглядеть человека, который переходит дорогу.

Из всей дорожной инфраструктуры у нас стабильно есть разве что покрытие. Кладут асфальт и на этом все. Но безопасные условия создает именно оснащение.

Пример из собственного опыта: есть в Самаре сложный перекресток, на нем несколько пересечений дорог — светофоры не работают, но нет ни одного сотрудника ГАИ, который регулировал бы движение и помогал водителям двигаться на сложном перекрестке. Через полчаса едешь обратно — уже ДТП.

Работа Госавтоинспекции вызывает вопросы. Складывается мнение, что сотрудники ГИБДД просто ходят на работу, чтобы ходить на нее. На мой взгляд, у них даже стратегии нет, плана, как исправить ситуацию.

— В ГИБДД считают, что главная причина ДТП с погибшими — несоблюдение правил ПДД.

— Не согласен. Они переваливают все на водителей. Понятно, что в любой ситуации при совершении ДТП есть нарушитель ПДД, просто так аварии не происходят. Но смысл об этом говорить? Видимо, чтобы еще больше ужесточить наказания для нарушителей.

— Поможет ли ужесточение ответственности?

— Нет. Конечно, не поможет. Еще с древних времен было известно, что руки и ноги, отрубленные ворам, не искоренят преступность. Да, повышать штрафы выгодно. Ведь чем выше наказание, тем больше размер взяток с водителей. Но прямой связи между увеличением административных взысканий и снижением аварийности нет. Сколько у нас уже увеличивали штрафы? Однако число ДТП не снижается.

— Как считаете, есть ли недоработки у профильных ведомств помимо ГИБДД?

— Оснащение дорог должной инфраструктурой решается на региональном уровне. Правительство области должно разрабатывать планы. Не просто катать асфальт, а создавать условия, которые помогали бы водителям, чтобы ошибки за рулем не приводили к тяжелым последствиям.

— Есть мнение, как снизить аварийность помимо улучшения дорожной инфраструктуры?

— Да, повышать водительскую культуру. У нас водители не умеют оказывать помощь. Если произойдет авария на трассе, многие растеряются, не зная, как помочь пострадавшему. Человек может умирать в машине, а скорая неизвестно, когда приедет. Между тем счет в ДТП на минуты. Нужно уметь оказывать помощь, это могло бы спасти жизнь.

Кроме того, должны быть организованы специальные медицинские пункты вдоль трассы. Это, опять же, вопрос к правительству.

— Меняется ли с годами уровень водительской культуры и как именно?

— Меняется. Сейчас модно не нарушать, хотя раньше было наоборот. Сегодня люди, в основном, негативно относятся к нарушителям. Это видно и по записям в интернете: много роликов, в которых критикуют неадекватных водителей, оставляют номер машин, фиксируют само нарушение. Я и сам плохо отношусь к нарушителям, поэтому тоже могу на дороге высказать мнение другому человеку.

— Вообще, много ли в Самаре "лихачат" по сравнению с другими городами?

— Думаю, нет. Не вижу особого контраста по сравнению с другими регионами, не сказал бы, что мы выделяемся.

Гид потребителя

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