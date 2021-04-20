Мэрия Самары потратит 11 млн рублей на пожарную безопасность в лесах

Самарский департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика, который обеспечит выполнение противопожарных мероприятий на территории городских лесов. На эти цели из городского казны выделено 11,1 млн рублей.

При выполнении работ победитель торгов должен обозначать границы участков под очистку от отходов (малоценная древесина — хворост, валежник, обломки стволов, мусор от строительных работ, упаковочные загрязненные материалы и т. д.), вывозить отходы специально оборудованным транспортом и т. п. Кроме того, потребуется изготовить и установить 20 информационных щитов из стали размером 1200×1540 мм и несколько шлагбаумов разной длины (от 2,5 до 4 метров).