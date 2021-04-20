Мэрия Самары потратит 11 млн рублей на пожарную безопасность в лесах

Самарский департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика, который обеспечит выполнение противопожарных мероприятий на территории городских лесов. На эти цели из городского казны выделено 11,1 млн рублей.
При выполнении работ победитель торгов должен обозначать границы участков под очистку от отходов (малоценная древесина — хворост, валежник, обломки стволов, мусор от строительных работ, упаковочные загрязненные материалы и т. д.), вывозить отходы специально оборудованным транспортом и т. п. Кроме того, потребуется изготовить и установить 20 информационных щитов из стали размером 1200×1540 мм и несколько шлагбаумов разной длины (от 2,5 до 4 метров).
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор