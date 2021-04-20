На проектирование дороги от Ширяево до Подгор заложили 31 млн рублей

На проектирование автодороги Подгоры - Ширяево региональные власти готовы выделить 31 млн рублей в 2021 и 2022 годах. Такие данные содержатся в реестре расходных обязательств минтранса.

Напомним, сейчас асфальтовая дорога от трассы М5 проложена до Ширяево. Ее строительство до Подгор и Рождествено осложняется статусом национального парка "Самарская Лука", на территории которого находятся села.

В 2019 г. сообщалось о планах строительства дороги в 2022 году.