16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скульптор Константин Фомин победил в конкурсе эскизов мемориала "Генералы Земли Самарской" Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы прошла в Самаре Весной 2021 г. на военную службу призовут свыше 2,9 тыс. самарцев Сотрудники военного комиссариата Самарской области прошли вакцинацию от коронавируса В параде Победы в Самаре впервые будут задействованы зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"

Армия Общество

Скульптор Константин Фомин победил в конкурсе эскизов мемориала "Генералы Земли Самарской"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российское военно-историческое общество (РВИО) выбрало автора эскиза мемориала "Генералы Земли Самарской". Победителем конкурса стал скульптор Константин Фомин, который создал Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Фото: hinshtein.ru

Скоро памятник установят на ул. Фрунзе в Самаре - напротив штаба Второй гвардейской общевойсковой Армии. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

На сегодня удалось установить 179 уроженцев региона — участников Великой Отечественной войны, имевших высшие звания командного состава Вооруженных Сил и органов госбезопасности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Алексей Рогач 27 февраля 2014 05:35 Самарские военные подняты по тревоге

"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..

михаил вдовин 26 ноября 2013 15:20 В Самаре появится монумент, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Вы лучше квартиры ветеранам отремонтируйте. Это и будет лучшим памятником.

Сергей Седых 19 ноября 2013 14:16 Самарских школьников приняли в кадеты

Идея кадетства—дело хорошее и нужное, но почему наша СОШ № 170 одела своих ребятишек в форму ВВКО? Ведь наставники в кадетском корпусе при школе отказались от идеи казачества.

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2