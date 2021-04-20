Скульптор Константин Фомин победил в конкурсе эскизов мемориала "Генералы Земли Самарской"

Российское военно-историческое общество (РВИО) выбрало автора эскиза мемориала "Генералы Земли Самарской". Победителем конкурса стал скульптор Константин Фомин, который создал Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Скоро памятник установят на ул. Фрунзе в Самаре - напротив штаба Второй гвардейской общевойсковой Армии. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

На сегодня удалось установить 179 уроженцев региона — участников Великой Отечественной войны, имевших высшие звания командного состава Вооруженных Сил и органов госбезопасности.