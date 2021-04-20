В Самаре пройдут репетиции военного парада к 9 мая

3 и 5 мая на площади им. Куйбышева пройдут репетиции военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 7 мая состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчетов, военной техники и авиации.
В составе парадных расчетов 9 мая по пл. Куйбышева пройдет более чем 2100 человек. В составе механизированной колонны примут участие более 63 единицы вооружения и военной техники. В том числе впервые по площади Куйбышева пройдут зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Предусмотрена и воздушная часть военного парада.
Во время репетиций военного парада с 1-й очереди набережной реки Волги будут производиться холостые залпы из шести гаубиц Д-30 калибра 122 мм.
В связи с проведением репетиционных мероприятий, а также для обеспечения безопасности граждан доступ на площадь им. Куйбышева будет временно ограничен.
Возможна корректировка формата проведения мероприятий. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно по мере поступления информации.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор