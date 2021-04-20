В Самаре пройдут репетиции военного парада к 9 мая

3 и 5 мая на площади им. Куйбышева пройдут репетиции военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 7 мая состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчетов, военной техники и авиации.

В составе парадных расчетов 9 мая по пл. Куйбышева пройдет более чем 2100 человек. В составе механизированной колонны примут участие более 63 единицы вооружения и военной техники. В том числе впервые по площади Куйбышева пройдут зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Предусмотрена и воздушная часть военного парада.

Во время репетиций военного парада с 1-й очереди набережной реки Волги будут производиться холостые залпы из шести гаубиц Д-30 калибра 122 мм.

В связи с проведением репетиционных мероприятий, а также для обеспечения безопасности граждан доступ на площадь им. Куйбышева будет временно ограничен.

Возможна корректировка формата проведения мероприятий. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно по мере поступления информации.