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Общество

На Московском шоссе начали фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре рабочие начали фрезерование дорожного покрытия проезжей части Московского шоссе. Погода позволила начать эти работы раньше (обычно это конец апреля - начало мая). В смену на объекте задействовано порядка 40 единиц техники и около 60 человек персонала, работы идут с опережением графика.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"По сути, это подготовка к укладке верхнего слоя покрытия. Работы по фрезерованию займут примерно три недели, через две недели мы планируем начать укладку верхнего слоя на основном ходу и завершить его в июне-месяце этого года", — пояснил заместитель директора компании-подрядчика Алексей Зотов.

Напомним, ремонт проезжей части на Московском шоссе, от улицы Мичурина до проспекта Кирова, стартовал 1-го апреля текущего года.

В этом году на средства нацпроекта "Безопасные качественные дороги" обновят дорожное покрытие магистрали на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью около 8 км.

Сейчас уже выполнены работы по переносу опор освещения в районе пересечения с проспектом Масленникова. Подрядная организация приступила к работам по переустройству ливневой канализации в районе пересечения с улицей Авроры и устройству переходно-скоростной полосы с поворотом "направо" на проспект Масленникова, для повышения пропускной способности на этом участке Московского шоссе. Кроме того, на пересечении с ул. Врубеля восстановили дорожное покрытие на трамвайных путях.

Также, ремонтом предусмотрено расширение разворотного кольца на улице Революционной, устройство дополнительного выезда с дублера Московского шоссе перед улицей Жигулевской и обустройство дороги.

"Предыдущий ремонт данного участка Московского шоссе был выполнен в 2015 году. Гарантийный срок на верхний слой покрытия закончился в декабре 2020 года. Текущим ремонтом предусмотрена замена верхнего слоя дорожного покрытия с применением материалов по новому ГОСТу, а именно использование щебёночно-мастичного асфальтобетона. Гарантийный срок на верхний слой покрытия установлен в соответствии с нормативными документами, с учетом интенсивности дорожного движения и составит 3 года", — рассказала куратор проекта Оксана Волохова, главный специалист министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил минимизировать неудобства для жителей и выполнить ремонтные работы с учетом транспортной напряженности, разработав план регулирования дорожного движения на время ремонта Московского шоссе и строительства транспортной развязки на ул. Ново-Садовой.

Поэтому основные работы по восстановлению дорожной одежды Московского шоссе организованы подрядной организацией в ночное время суток. Вместе с тем, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области просит автолюбителей заранее планировать свой маршрут с учетом дорожных работ.

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