В Самаре около пл. Куйбышева пройдет выставка военной техники

Жители и гости Самары смогут посетить выставку военной техники, участвующей в параде 9 Мая. Выставка пройдет с 6 по 9 мая 2021 г. на улице Чапаевской, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской.

Всего будет выставлено 14 единиц техники.

В связи с проведением выставки, а также для обеспечения безопасности граждан, проезд автомобильного транспорта по данному участку ул. Чапаевской будет ограничен.

Посещение выставки возможно только при соблюдении масочного режима. Информация обо всех изменениях будет сообщена дополнительно по мере поступления.