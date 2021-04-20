В Самаре около пл. Куйбышева пройдет выставка военной техники

Жители и гости Самары смогут посетить выставку военной техники, участвующей в параде 9 Мая. Выставка пройдет с 6 по 9 мая 2021 г. на улице Чапаевской, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской.
Всего будет выставлено 14 единиц техники.
В связи с проведением выставки, а также для обеспечения безопасности граждан, проезд автомобильного транспорта по данному участку ул. Чапаевской будет ограничен.
Посещение выставки возможно только при соблюдении масочного режима. Информация обо всех изменениях будет сообщена дополнительно по мере поступления.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор