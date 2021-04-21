В Самарской области к концу недели потеплеет

Балканский циклон принес в Самарскую область небольшие и умеренные осадки с порывистым ветром. К концу рабочей недели циклон потеряет свою мощь, осадки прекратятся, а температура воздуха постепенно начнет нарастать, сообщает Приволжское УГМС.
В среду днем, 21 апреля, облачно. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 6...11 °C.
В четверг, 22 апреля, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный 7-12 м/с.
Температура воздуха 1...6 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха 10...15 °C.
В пятницу, 23 апреля, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 3...8 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 13...18 °C.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор