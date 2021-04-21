В Самарской области к концу недели потеплеет

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Балканский циклон принес в Самарскую область небольшие и умеренные осадки с порывистым ветром. К концу рабочей недели циклон потеряет свою мощь, осадки прекратятся, а температура воздуха постепенно начнет нарастать, сообщает Приволжское УГМС.