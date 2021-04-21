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Общество

В Самарской области к концу недели потеплеет

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Балканский циклон принес в Самарскую область небольшие и умеренные осадки с порывистым ветром. К концу рабочей недели циклон потеряет свою мощь, осадки прекратятся, а температура воздуха постепенно начнет нарастать, сообщает Приволжское УГМС.

В среду днем, 21 апреля, облачно. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 6...11 °C.

В четверг, 22 апреля, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный 7-12 м/с.
Температура воздуха 1...6 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха 10...15 °C.

В пятницу, 23 апреля, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 3...8 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 13...18 °C.

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