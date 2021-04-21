АвтоВАЗ номинировал нового дистрибьютора в Казахстане

АвтоВАЗ объявляет о назначении компании ORION Distribution дистрибьютором автомобилей Lada в Казахстане, который является одним из ключевых экспортных рынков российского автопроизводителя.
Подписанное соглашение обеспечит непрерывность продаж и обслуживания Lada для существующих и будущих клиентов. В частности, с апреля 2021 года будут открыты 12 новых точек продаж и обслуживания Lada в 10 крупных городах Казахстана (Алматы, Нурсултан, Шымкент, Актобе, Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Атырау, Костанай и Актау), которые предложат покупателям полный комплекс услуг — от продажи автомобилей и аксессуаров до гарантийного и пост-гарантийного обслуживания.
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я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.