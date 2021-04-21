АвтоВАЗ номинировал нового дистрибьютора в Казахстане

АвтоВАЗ объявляет о назначении компании ORION Distribution дистрибьютором автомобилей Lada в Казахстане, который является одним из ключевых экспортных рынков российского автопроизводителя.

Подписанное соглашение обеспечит непрерывность продаж и обслуживания Lada для существующих и будущих клиентов. В частности, с апреля 2021 года будут открыты 12 новых точек продаж и обслуживания Lada в 10 крупных городах Казахстана (Алматы, Нурсултан, Шымкент, Актобе, Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Атырау, Костанай и Актау), которые предложат покупателям полный комплекс услуг — от продажи автомобилей и аксессуаров до гарантийного и пост-гарантийного обслуживания.