Бывший первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко войдет в правление банка "Открытие" и займет пост заместителя президента-председателя правления кредитной организации. Она будет курировать несколько ключевых направлений развития банка.
В должности заместителя президента-председателя правления Татьяна Нестеренко будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, включая правительство и Банк России, курировать вопросы корпоративного управления, методологии и актуализации нормативной базы, управление численностью персонала и ФОТ, а также юридическое сопровождение деятельности банка.
Татьяна Нестеренко закончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности "экономист" и Финансовую академию при правительстве РФ. Значительную часть профессиональной деятельности посвятила финансовой сфере. С 1994 по 1998 годы была депутатом Государственной думы, входила в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.
С 1998 по 2021 годы работала заместителем и первым заместителем министра финансов РФ, возглавляла Федеральное казначейство.
В апреле 2021 года перешла в банк "Открытие" на должность советника аппарата руководства.
Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка "Открытие": "Татьяна Нестеренко — одна из самых уважаемых российских финансистов. Она имеет уникальный опыт работы в Госдуме и Минфине, пользуется большим уважением в финансовом сообществе. Профессиональные и человеческие качества Татьяны Геннадьевны помогут банку "Открытие" повысить эффективность бизнес-процессов и реализовать наши стратегические задачи".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.