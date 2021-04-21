Сотрудники Росгвардии выявили 39 нарушений правил охоты с начала весеннего сезона

В Самарской области сотрудники подразделений ЛРР Управления Росгвардии провели рейды по профилактике нарушений оборота оружия, сообщает ведомство.

С момента начала охотничьего сезона на боровую и водоплавающую дичь сотрудники контролирующих органов проверили более 400 охотников и выявили 39 нарушений правил охоты и 15 фактов несоблюдения правил ношения оружия. У нарушителей изъяли 11 единиц огнестрельного оружия.

Рейды на территории региона продолжатся до официального закрытия весеннего сезона охоты.