Сотрудники Росгвардии выявили 39 нарушений правил охоты с начала весеннего сезона

В Самарской области сотрудники подразделений ЛРР Управления Росгвардии провели рейды по профилактике нарушений оборота оружия, сообщает ведомство.
С момента начала охотничьего сезона на боровую и водоплавающую дичь сотрудники контролирующих органов проверили более 400 охотников и выявили 39 нарушений правил охоты и 15 фактов несоблюдения правил ношения оружия. У нарушителей изъяли 11 единиц огнестрельного оружия.
Рейды на территории региона продолжатся до официального закрытия весеннего сезона охоты.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор