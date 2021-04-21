Из-за велосоревнований в Самаре 30 апреля будет ограничено движение

В пятницу, 30 апреля, с 14:00 до 18:00 при проведении спортивного мероприятия "Первенство городского округа Самара по велосипедному спорту" в Самаре будет ограничено движение транспорта.

Ограничение коснется участков по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор; по Проезду № 2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также с 05:00 до 18:00 30 апреля на вышеперечисленных участках улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 14:00 до 18:00 30 апреля общественный транспорт - автобусы маршрутов №№ 96, 205, 295 - будет следовать по временной схеме.