Из-за велосоревнований в Самаре 30 апреля будет ограничено движение

В пятницу, 30 апреля, с 14:00 до 18:00 при проведении спортивного мероприятия "Первенство городского округа Самара по велосипедному спорту" в Самаре будет ограничено движение транспорта.
Ограничение коснется участков по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор; по Проезду № 2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.
Также с 05:00 до 18:00 30 апреля на вышеперечисленных участках улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Кроме того, с 14:00 до 18:00 30 апреля общественный транспорт - автобусы маршрутов №№ 96, 205, 295 - будет следовать по временной схеме.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор