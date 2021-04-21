Самарский Росреестр проведет прямую линию на тему регистрации и прекращения ипотеки

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В четверг, 22 апреля с 11:00 до 12:00 Управление Росреестра по Самарской области проведет "прямую линию", в ходе которой начальник отдела регистрации ипотеки Аделаида Гук ответит на вопросы, связанные с регистрацией и прекращением ипотеки.