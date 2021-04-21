Самарский Росреестр проведет прямую линию на тему регистрации и прекращения ипотеки

В четверг, 22 апреля с 11:00 до 12:00 Управление Росреестра по Самарской области проведет "прямую линию", в ходе которой начальник отдела регистрации ипотеки Аделаида Гук ответит на вопросы, связанные с регистрацией и прекращением ипотеки.
Специалист ответит на вопросы: как подать заявление на регистрацию ипотеки в электронном виде? Где посмотреть, прекращена ли ипотека? Кому предоставляется льготная ипотека, и как понижается процентная ставка? Когда супруги разводятся, кто выплачивает ипотеку? Какое участие в ипотеке принимают несовершеннолетние?
Вопросы можно задать по телефону (846) 33-22-555.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор