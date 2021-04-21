Самарская компания попала в "черный список", сорвав контракт по отлову собак

Самарский департамент городского хозяйства и экологии обратился в ФАС с просьбой включить ООО "Ман-Техинжиниринг" в реестр недобросовестных поставщиков. Компания отказалась исполнять многомиллионный контракт, связанный с отловом и стерилизацией бродячих животных. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.

Напомним, контракт с ООО "Ман-Техинжиниринг" городские власти заключили в середине февраля. Компания предложила свои услуги за 19,7 млн рублей. Предполагалось, что на эти средства будут стерилизованы около 2,3 тыс. бродячих собак и кошек.

Антимонопольное ведомство установило, что при выполнении муниципального контракта компания допустила ряд нарушений. В том числе, не предоставляла департаменту отчеты о выполненных работах.

В середине марта заказчик решил в одностороннем порядке отказаться от услуг ООО, а 15 апреля комиссия самарского УФАС включила информацию о "Ман-Техинижиниринг" в реестр недобросовестных поставщиков.