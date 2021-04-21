Самарская компания попала в "черный список", сорвав контракт по отлову собак

Самарский департамент городского хозяйства и экологии обратился в ФАС с просьбой включить ООО "Ман-Техинжиниринг" в реестр недобросовестных поставщиков. Компания отказалась исполнять многомиллионный контракт, связанный с отловом и стерилизацией бродячих животных. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.
Напомним, контракт с ООО "Ман-Техинжиниринг" городские власти заключили в середине февраля. Компания предложила свои услуги за 19,7 млн рублей. Предполагалось, что на эти средства будут стерилизованы около 2,3 тыс. бродячих собак и кошек.
Антимонопольное ведомство установило, что при выполнении муниципального контракта компания допустила ряд нарушений. В том числе, не предоставляла департаменту отчеты о выполненных работах.
В середине марта заказчик решил в одностороннем порядке отказаться от услуг ООО, а 15 апреля комиссия самарского УФАС включила информацию о "Ман-Техинижиниринг" в реестр недобросовестных поставщиков.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Ман-Техинжиниринг" с уставным капиталом в 10 тыс. руб. было учреждено в 2017 году. Компания зарегистрирована в Самаре на ул. Утевской, 20а. Основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Директор и единственный собственник общества — Александр Матвеев. Он выступает директором и владельцем ООО "НОВАТЭК-развитие регионов", а также гендиректором ООО "ВТБ-управление активами" и "ВТБ-актив", где учредителем является Юлия Матвеева.