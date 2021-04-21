В Самарской области за неделю клещи укусили 122 человека

С 12 по 18 апреля в Самарской области зафиксировано 122 случаев обращения в лечебные учреждения по поводу укусов клещей.

Всего с начала эпидемического сезона 2021 года на территории области зарегистрировано 126 пострадавших от укусов клещей.

По данным еженедельного мониторинга 21 случай или 17,2% укусов зарегистрированы в дикой природе, 37 случаев или 29,5% на территории загородных частных объектов, два случая или 1,6% в парках и лесопарках, один случай или 0,8% в местах массового отдыха, 65 случаев или 50,8% произошли во дворах, около дома.