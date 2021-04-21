В Самарской области за неделю клещи укусили 122 человека

С 12 по 18 апреля в Самарской области зафиксировано 122 случаев обращения в лечебные учреждения по поводу укусов клещей.
Всего с начала эпидемического сезона 2021 года на территории области зарегистрировано 126 пострадавших от укусов клещей.
По данным еженедельного мониторинга 21 случай или 17,2% укусов зарегистрированы в дикой природе, 37 случаев или 29,5% на территории загородных частных объектов, два случая или 1,6% в парках и лесопарках, один случай или 0,8% в местах массового отдыха, 65 случаев или 50,8% произошли во дворах, около дома.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор