В сафари-парке в Самарской области у лошадей Пржевальского родился жеребенок

В питомнике с сафари-парком Самарского зоопарка в п. Формальный у лошадей Пржевальского появился жеребенок.

Мать, оберегая детеныша, не подходит близко к людям, поэтому пол жеребенка пока не известен.

"Самое главное, что он выглядит здоровым, ходит за матерью и пьет молоко", - сообщает самарский зоопарк.