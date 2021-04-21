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Общество

В сафари-парке в Самарской области у лошадей Пржевальского родился жеребенок

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В питомнике с сафари-парком Самарского зоопарка в п. Формальный у лошадей Пржевальского появился жеребенок.

Фото: Самарский зоопарк

Мать, оберегая детеныша, не подходит близко к людям, поэтому пол жеребенка пока не известен.

"Самое главное, что он выглядит здоровым, ходит за матерью и пьет молоко", - сообщает самарский зоопарк.

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