На ул. Ново-Вокзальной в Самаре ограничат движение из-за ремонта теплотрассы

В Самаре ограничат движение из-за ремонта теплотрассы на ул. Ново-Вокзальной, сообщает администрация города.

Ограничение будет действовать с 8:00 22 апреля до 23:00 25 апреля на участке от Московского шоссе в направлении ул. Ново-Садовой.

В это время автобусы № 96, 205, 272, 295 будут ходить по временной схеме:

— автобусы № 272, 295 в направлении ул. Ново-Садовой будут следовать по ул. Ново-Вокзальной — ул. Фадеева — ул. XXII Партсъезда — Московскому шоссе — ул. Жигулевской — ул. Силовой и далее по своим маршрутам;

— автобусы № 96, 205, 272, 295 в направлении ул. Фадеева будут следовать по Московскому шоссе, с разворотом на пересечении с ул. Жигулевской (на светофоре в районе "БКК") и далее по Московскому шоссе и ул. Ново-Вокзальной.