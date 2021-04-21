На ул. Ново-Вокзальной в Самаре ограничат движение из-за ремонта теплотрассы

В Самаре ограничат движение из-за ремонта теплотрассы на ул. Ново-Вокзальной, сообщает администрация города.
Ограничение будет действовать с 8:00 22 апреля до 23:00 25 апреля на участке от Московского шоссе в направлении ул. Ново-Садовой.
В это время автобусы № 96, 205, 272, 295 будут ходить по временной схеме:
— автобусы № 272, 295 в направлении ул. Ново-Садовой будут следовать по ул. Ново-Вокзальной — ул. Фадеева — ул. XXII Партсъезда — Московскому шоссе — ул. Жигулевской — ул. Силовой и далее по своим маршрутам;
— автобусы № 96, 205, 272, 295 в направлении ул. Фадеева будут следовать по Московскому шоссе, с разворотом на пересечении с ул. Жигулевской (на светофоре в районе "БКК") и далее по Московскому шоссе и ул. Ново-Вокзальной.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор