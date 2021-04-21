16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Ново-Вокзальной в Самаре ограничат движение из-за ремонта теплотрассы В среду вечером Самару сковали девятибалльные пробки В Самарской области ночью будет штормовой ветер Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми В сафари-парке в Самарской области у лошадей Пржевальского родился жеребенок

Общество

На ул. Ново-Вокзальной в Самаре ограничат движение из-за ремонта теплотрассы

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре ограничат движение из-за ремонта теплотрассы на ул. Ново-Вокзальной, сообщает администрация города.

Ограничение будет действовать с 8:00 22 апреля до 23:00 25 апреля на участке от Московского шоссе в направлении ул. Ново-Садовой.

В это время автобусы № 96, 205, 272, 295 будут ходить по временной схеме:

— автобусы № 272, 295 в направлении ул. Ново-Садовой будут следовать по ул. Ново-Вокзальной — ул. Фадеева — ул. XXII Партсъезда — Московскому шоссе — ул. Жигулевской — ул. Силовой и далее по своим маршрутам;

— автобусы № 96, 205, 272, 295 в направлении ул. Фадеева будут следовать по Московскому шоссе, с разворотом на пересечении с ул. Жигулевской (на светофоре в районе "БКК") и далее по Московскому шоссе и ул. Ново-Вокзальной.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Антипова 13 апреля 2021 13:23 В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботанического сада

Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Фото на сайте

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2