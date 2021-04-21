"Крылья Советов" вышли в финал Кубка России

"Крылья Советов" на выезде в Грозный обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России.

Основное время завершилось без забитых голов, а в послематчевой серии пенальти оказались сильнее самарцы - 4:1.

Соперник в борьбе за трофей определится во втором полуфинальном матче "Локомотив" – ЦСКА, который пройдет сегодня в Москве и начнется в 20:00 по самарскому времени.

Финальный матч Кубка России состоится 15 мая в Нижнем Новгороде.