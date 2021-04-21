"Крылья Советов" вышли в финал Кубка России

"Крылья Советов" на выезде в Грозный обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России.
Основное время завершилось без забитых голов, а в послематчевой серии пенальти оказались сильнее самарцы - 4:1.
Соперник в борьбе за трофей определится во втором полуфинальном матче "Локомотив" – ЦСКА, который пройдет сегодня в Москве и начнется в 20:00 по самарскому времени.
Финальный матч Кубка России состоится 15 мая в Нижнем Новгороде.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))