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Футбол Спорт

"Крылья Советов" вышли в финал Кубка России

ГРОЗНЫЙ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" на выезде в Грозный обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России.

Фото: www.kc-camapa.ru

Основное время завершилось без забитых голов, а в послематчевой серии пенальти оказались сильнее самарцы - 4:1.

Соперник в борьбе за трофей определится во втором полуфинальном матче "Локомотив" – ЦСКА, который пройдет сегодня в Москве и начнется в 20:00 по самарскому времени.

Финальный матч Кубка России состоится 15 мая в Нижнем Новгороде.

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