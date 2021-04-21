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Ирина Долгополова: Было важно услышать от президента благодарность волонтерам, работавшим в период пандемии

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент России Владимир Путин в своем очередном Послании к Федеральному Собранию затронул многие актуальные проблемы молодых людей, отметила по итогам выступления главы государства волонтер из Тольятти, участница предварительного голосования "Единой России" Ирина Долгополова.

"Мне очень запомнилась фраза Владимира Владимировича о том, что каждый должен внести личный вклад в развитие страны. Я очень много общаюсь с молодежью, обсуждаю со сверстниками их предложения, инициативы и идеи — и знаю, что сейчас есть много возможностей, чтобы их реализовать. Ярким примером является встреча волонтеров с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, где мы предложили создать образовательную платформу для добровольцев — и эта идея сразу получила одобрение", — отметила Ирина Долгополова.

По ее словам, очень важными стали ключевые моменты речи президента, которые касались студенчества. Ирина Долгополова назвала необходимыми решениями увеличение количества бюджетных мест в вузах страны и открытие новых учебных заведений в регионах. Она также отметила, что приоритет при распределении бюджетных мест будет отдан именно абитуриентам в субъектах Федерации.

"Важно было и услышать от Владимира Путина и благодарность в адрес волонтеров, которые работали в период пандемии в рамках всероссийской акции "Мы вместе" — ведь я сама являюсь таким волонтером", — резюмировала Ирина Долгополова.

Президент России Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз обратился с посланием Федеральному собранию РФ. Выступление главы государства состоялось в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. За речью главы государства, определяющей развитие регионов страны на ближайший год, в Самарской области внимательно следили депутаты, активисты "Единой России", общественники и волонтеры.

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