Николай Каравашкин: Основной тезис послания президента - сбережение народа

Врач-инфекционист из Тольятти Николай Каравашкин, участвующий в предварительном партийном отборе кандидатов в Самарскую губернскую думу, особо отметил затронутые президентом темы безопасности людей и поддержки российской науки.
По его мнению, пандемия коронавируса продемонстрировала чрезвычайную важность этих тем.
"Готовность страны к подобным вызовам придаст людям гораздо больше уверенности в завтрашнем дне и обеспечит большее доверие к государству", - отметил Каравашкин.
Также врач из Тольятти обратил внимание на заботу президента о российской науке. В частности, президент предложил до 2024 года направить на гражданские исследования 1 триллион 630 млрд руб. и запустить инновационные программы, критически важные для развития страны.
Комментируя эти инициативы главы государства, Николай Каравашкин выразил убеждение, что без развития науки невозможно поднять на должный уровень здравоохранение, социальную сферу и другие жизненно важные отрасли.
"В целом же в послании президента важны не какие-либо отдельные темы, а все задачи в совокупности, ведь они взаимосвязаны. Мне очень импонирует основной тезис - сбережение российского народа", - подчеркнул Каравашкин.
Напомним, Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию 21 апреля. Церемония прошла в Москве в центральном выставочном зале "Манеж", продолжительность ее составила 78 минут.
В послании президент поставил задачу - обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков. При этом в случае появления новых опасных инфекций Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?