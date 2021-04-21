16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Андрей Трифонов: Регион выполнит поручение президента России по восстановлению рынка труда Виктор Казаков: "Реализация Послания вольется в струю позитивных изменений, произошедших в Самарской области" Фарит Мухаметшин: "В послании было высказано много интересных идей по программе развития регионов" Леонид Симановский отметил важность слов президента РФ о поддержке бизнеса и регионов Александр Хинштейн: Инициативы, озвученные президентом, будут реализованы на Самарской земле

Федеральная власть Власть и политика

Николай Каравашкин: Основной тезис послания президента - сбережение народа

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Врач-инфекционист из Тольятти Николай Каравашкин, участвующий в предварительном партийном отборе кандидатов в Самарскую губернскую думу, особо отметил затронутые президентом темы безопасности людей и поддержки российской науки.

По его мнению, пандемия коронавируса продемонстрировала чрезвычайную важность этих тем.
"Готовность страны к подобным вызовам придаст людям гораздо больше уверенности в завтрашнем дне и обеспечит большее доверие к государству", - отметил Каравашкин.

Также врач из Тольятти обратил внимание на заботу президента о российской науке. В частности, президент предложил до 2024 года направить на гражданские исследования 1 триллион 630 млрд руб. и запустить инновационные программы, критически важные для развития страны.

Комментируя эти инициативы главы государства, Николай Каравашкин выразил убеждение, что без развития науки невозможно поднять на должный уровень здравоохранение, социальную сферу и другие жизненно важные отрасли.

"В целом же в послании президента важны не какие-либо отдельные темы, а все задачи в совокупности, ведь они взаимосвязаны. Мне очень импонирует основной тезис - сбережение российского народа", - подчеркнул Каравашкин.

Напомним, Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию 21 апреля. Церемония прошла в Москве в центральном выставочном зале "Манеж", продолжительность ее составила 78 минут.

В послании президент поставил задачу - обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков. При этом в случае появления новых опасных инфекций Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2