Александр Хинштейн: Инициативы, озвученные президентом, будут реализованы на Самарской земле

Глава государства Владимир Путин 21 апреля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, где рассказал о положении в стране, об основных направлениях, касающихся внешней и внутренней политики. Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от Самарской области Александр Хинштейн считает - президент РФ предложил целый ряд важных мер поддержки.

"Над частью из них работала "Единая Россия". В этом смысле для нас это некое целеполагание, набор конкретных шагов, которые предстоит предпринять. Многие из озвученных инициатив надо оперативно законодательно обеспечить. Меня как депутата от территории очень сильно волнует развитие нашего региона - Самарской области. Слушая президента, я мысленно понимал, что именно из этого может быть нам действительно важно. Во-первых, это то, что касается дополнительных мер поддержки культуры, - развитие, ремонт Домов культуры, музеев, выставочных залов. А также это поддержка педагогических вузов", - прокомментировал депутат.

По словам Александра Хинштейна, уже состоялось обсуждение с министром просвещения Сергеем Кравцовым по вопросу, на какие дополнительные средства может рассчитывать самарский педагогический вуз.

По словам депутата, важна и поддержка туристического кластера. Это в том числе льготные кредиты на развитие туризма на 15 лет по 3% годовых: "Для нашего региона это важнейшие истории. Нам крайне важно развивать туризм".

Депутат также добавил: "Конечно, важны и инфраструктурные проекты. И в этом смысле важнейшим для нас направлением мог бы стать уже подготовленный проект модернизации коммунальной системы центра Самары. Нам необходимо переделывать все, что касается системы водоснабжения, водоотведения, канализации, что не ремонтировалось с довоенного времени. Очень важно успеть сделать так, чтобы максимум внимания было направлено на нашу Самарскую землю. Целый ряд инициатив, сегодня озвученных президентом РФ, будут самым активным образом реализованы на Самарской земле".