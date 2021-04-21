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Федеральная власть Власть и политика

Леонид Симановский отметил важность слов президента РФ о поддержке бизнеса и регионов

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, в 17-й раз обратился с посланием к Федеральному Собранию. Центральными темами послания стали поддержка семьи, бизнеса и развития регионов.

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Леонид Симановский был одним из тех, кто присутствовал при обращении главы государства к российским законодателям. Он прокомментировал несколько важных вопросов, которые поднял Владимир Путин.

Леонид Симановский отметил: "Президент подчеркнул, что главное в жизни - это люди. Задача государства - делать все, чтобы людям жилось лучше. Это поддержка материнства, многодетных семей, детей, родителей, а также тех, кто получает алименты".

Он также подчеркнул, что в послании "много говорилось о малом бизнесе, о том, что он сейчас закредитован, что ему трудно. Поэтому надо рассмотреть возможность продления ранее полученных кредитов. Это нужно для того, чтобы малый бизнес существовал".

Также депутат отметил важность высказывания главы государства о регионах, о помощи им: "Регионы - это главное, что у нас есть. Есть закредитованные регионы. Поэтому если долг превышает 25% годового дохода бюджета, то этим регионам надо помогать. Нужно ввести бюджетные кредиты со сроком погашения до 2029 года, заменять коммерческие кредиты на государственные и делать все, чтобы регионы развивались.

Напомним, по поручению президента России будут введены инфраструктурные кредиты. Финансирование программы - 500 млрд рублей. Как отметил Владимир Путин, такие кредиты в первую очередь получат регионы с наименьшими задолженностями. Деньги будут выдаваться на реализацию определенных проектов. Убежден, эти решения будут способствовать повышению качества жизни граждан страны, в том числе живущих в Самарской области.

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