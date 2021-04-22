У самарской компании нашли молочный фальсификат

Самарская компания "Стилтон" поставляла в Пермский край фальсифицированное сухое молоко, сообщает местное управление Роспотребнадзора.

Факт был выявлен в ходе проверки поставщика пищевых продуктов в организации начального образования.

Сухое цельное молоко торговой марки "Стилтон" с массовой долей жира 26%, по данным ведомства, не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза.

По результатам лабораторных исследований было установлено, что сухое молоко не соответствует требованиям ГОСТ по массовой доле жира, а также заявленной на этикетке информации: фактическое содержание жира в продукте составило 12,0+0,5(%). Кроме этого, молоко имеет признаки фальсификации растительными жирами.

Сообщается, что в отношении поставщиков будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ст. 14.7 ч. 2 КоАП РФ (введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара). А в целях принятия соответствующих мер в отношении изготовителя проинформировано Управление Роспотребнадзора по Самарской области.