Заслуженный ветеран КС: В финале с "Локомотивом" "Крылья Советов" отдадут все силы для победы

Член совета директоров клуба, мастер спорта СССР Валерьян Панфилов считает: футболисты "Крыльев Советов", победив грозненский "Ахмат" в полуфинале Кубка России, сделали подарок всем жителям 63-го региона.

Это будет четвертый кубковый финал в истории главной команды Самарской области. Первые два состоялись еще в прошлом веке, а последний — в мае 2004 года.

Перед матчем ветеран оценивал шансы команды КС как 50 на 50%. По его мнению, было понятно, что игра будет очень тяжелой.

"Крылья" сыграли организованно, было видно, что команда уверена в себе и морально готова к этому матчу. Во втором тайме стало заметно: самарские футболисты физически лучше подготовлены. Конечно, один из факторов победы самарцев — поддержка болельщиков. Я смотрел телетрансляцию, и на протяжении всей игры их было слышно. Для команды это всегда важно, это мотивирует, подстегивает. Инициатива организовать чартер для болельщиков оправдала себя не на 100, а на 110%! "Крылья Советов" своей победой и выходом в финал сделали нам, всем своим поклонникам, всей области, настоящий подарок. Мне после игры столько людей звонили и из Самарской области, и из других регионов — делились эмоциями, поздравляли. Я сам после решающего пенальти почувствовал такие эмоции, такое счастье! Честно скажу, даже мурашки по спине побежали. Спасибо "Крыльям" за эту победу!" - поделился Валерьян Панфилов.

Команда Самарской области на "Ахмат Арене" не осталась без поддержки своих самых преданных болельщиков. На секторе стадиона их собралось более 150 человек. Большая часть из них прибыла в Грозный на специальном бесплатном футбольном чартерном рейсе. О нем договорился губернатор Дмитрий Азаров. Благодаря его личному участию вопрос был решен оперативно. Профинансировал выезд болельщиков партнер клуба — банк "Солидарность".

Мастер спорта СССР Валерьян Панфилов надеется, что "Крылья Советов" продолжат победную поступь и будут играть в европейских кубковых турнирах.

"Хочется снова увидеть "Крылья" в еврокубках — победа в Кубке России даст нам такую возможность. Уверен, что в финале с "Локомотивом" "Крылья" отдадут все силы для победы. Да, железнодорожники сейчас на ходу, но перед стартовым свистком счет будет 0:0 и все решится на поле. Если мы покажем свою игру, настрой, самоотдачу, то можем взять Кубок. Как и в полуфинале, большую роль будет играть поддержка трибун. Очень бы хотелось, чтобы было преимущество наших болельщиков. Не сомневаюсь, что очень много людей поедет в Нижний Новгород", - считает ветеран.

Напомним, финальный матч состоится в Нижнем Новгороде 12 мая.