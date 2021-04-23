В Самаре автобусы маршрутов № 3 и № 13 изменят схему движения

В Самаре в связи с проведением аварийных работ на водопроводной линии диаметром 150 мм на ул. Паровозной, 27 изменится схема движения транспорта, включая общественный.
23 апреля в период с 09:00 до 23:00 автобусы маршрутов № 3 и № 13 будут доезжать до остановки "Магазин № 5", далее, после остановки транспорта, предусмотрен разворот и следование по маршрутам в обратном направлении.
Также в вышеобозначенный период будет закрыто движение автомобильного транспорта по ул. 128 км (в районе железнодорожного переезда на ул. Малоречной).
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор