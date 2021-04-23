В Самаре автобусы маршрутов № 3 и № 13 изменят схему движения

В Самаре в связи с проведением аварийных работ на водопроводной линии диаметром 150 мм на ул. Паровозной, 27 изменится схема движения транспорта, включая общественный.

23 апреля в период с 09:00 до 23:00 автобусы маршрутов № 3 и № 13 будут доезжать до остановки "Магазин № 5", далее, после остановки транспорта, предусмотрен разворот и следование по маршрутам в обратном направлении.

Также в вышеобозначенный период будет закрыто движение автомобильного транспорта по ул. 128 км (в районе железнодорожного переезда на ул. Малоречной).