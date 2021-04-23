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Общество

Россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая

МОСКВА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент России Владимир Путин объявил, что дни между майскими праздниками будут нерабочими - россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая, пишет kommersant.ru.

Такое предложение главе государства озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы советовались, советовались с Татьяной Алексеевной, с коллегами, советовались с нашими учеными, советовались с практиками, врачами-эпидемиологами, главными государственными санитарными врачами в субъектах, и коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы эти дни были непрерывными", — сказала Попова на встрече с президентом и вице-премьером Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции.

"Если Вы считаете, что это необходимо, — хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", — ответил президент России.

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