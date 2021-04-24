"Крыльев Советов" сыграли с "Шинником" - 2:2

В субботу, 24 апреля, футболисты "Крыльев Советов" в Ярославле сыграли с местным "Шинником".
Самарцы открыли счет на 15 минуте. На 31 минуте хозяева поля сравняли счет. Второй гол "Крылья" забили на 85 минуте и были близки к победе, но в добавленное время Дмитрий Самойлов из "Шинника" вырвал ничью — 2:2.
Теперь 28 апреля "Крылья Советов" в Самаре встретятся с московским "Торпедо".
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))