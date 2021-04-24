"Крыльев Советов" сыграли с "Шинником" - 2:2

В субботу, 24 апреля, футболисты "Крыльев Советов" в Ярославле сыграли с местным "Шинником".

Самарцы открыли счет на 15 минуте. На 31 минуте хозяева поля сравняли счет. Второй гол "Крылья" забили на 85 минуте и были близки к победе, но в добавленное время Дмитрий Самойлов из "Шинника" вырвал ничью — 2:2.

Теперь 28 апреля "Крылья Советов" в Самаре встретятся с московским "Торпедо".