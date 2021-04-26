Авторы анкет, присланных до 7 мая, узнают время прохождения своих героев в "Бессмертном полку онлайн"

9 мая по всей стране пройдет шествие "Бессмертного полка онлайн". Разработчики акции учли все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие.

Теперь пользователи смогут выбирать и редактировать загруженные фото — как героев, так и свои. Главным удобством стала возможность отслеживать все этапы рассмотрения заявки в личном кабинете — начиная с ее подачи до момента присвоения герою времени участия в трансляции, которое будет отражено в личном кабинете.

Заявки можно подать вплоть до 9 мая, но только авторы анкет, присланных до 7 мая, обязательно увидят в личном кабинете время прохождения своих героев в строю "Бессмертного полка онлайн".

Кроме того, в 2021 году разработчики сделают так, что все герои пройдут в онлайн-строю в один день — 9 мая. При регистрации нужно указать регион — в каждом из них будет идти свой строй "Бессмертного полка онлайн". Отдельный строй сформируют для иностранных граждан.

Трансляция онлайн-шествия в каждом регионе стартует в 15:00 по местному времени, ее можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе "Банк Памяти", в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Отметим, что по завершении шествия пользователи смогут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения заявленного участника. Очень важно, что в этом году герои, заявленные одним пользователем, пройдут в шествии рядом, "плечом к плечу".

По всем нюансам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20-1945-0 или по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.