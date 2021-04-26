Авторы анкет, присланных до 7 мая, узнают время прохождения своих героев в "Бессмертном полку онлайн"

9 мая по всей стране пройдет шествие "Бессмертного полка онлайн". Разработчики акции учли все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие.
Теперь пользователи смогут выбирать и редактировать загруженные фото — как героев, так и свои. Главным удобством стала возможность отслеживать все этапы рассмотрения заявки в личном кабинете — начиная с ее подачи до момента присвоения герою времени участия в трансляции, которое будет отражено в личном кабинете.
Заявки можно подать вплоть до 9 мая, но только авторы анкет, присланных до 7 мая, обязательно увидят в личном кабинете время прохождения своих героев в строю "Бессмертного полка онлайн".
Кроме того, в 2021 году разработчики сделают так, что все герои пройдут в онлайн-строю в один день — 9 мая. При регистрации нужно указать регион — в каждом из них будет идти свой строй "Бессмертного полка онлайн". Отдельный строй сформируют для иностранных граждан.
Трансляция онлайн-шествия в каждом регионе стартует в 15:00 по местному времени, ее можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе "Банк Памяти", в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.
Отметим, что по завершении шествия пользователи смогут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения заявленного участника. Очень важно, что в этом году герои, заявленные одним пользователем, пройдут в шествии рядом, "плечом к плечу".
По всем нюансам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20-1945-0 или по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.