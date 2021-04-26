Стартовал прием заявок на конкурс компаний "Достояние губернии-2021"

Стартовал прием заявок на юбилейный региональный конкурс компаний "Достояние губернии-2021". Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области с 2017 года. В 2021 году конкурсу исполнится пять лет.

Организаторами конкурса выступают Общественная палата Самарской области, "Самарское областное вещательное агентство" и телеканал "Губерния".

Участвовать в конкурсе может любая организация, которая осуществляет свою деятельность на территории Самарской области не менее трех лет, сочетает в себе высокую рентабельность и динамичное развитие, вносит вклад в развитие региона.

Стоит отметить, что за четыре года проведения конкурса 108 компаний получили дипломы финалистов, а 40 компаниям присвоено почетное звание "Достояние губернии". Многие компании, ставшие победителями, поместили логотип конкурса на упаковки своей продукции, в зоны пребывания своих клиентов и потребителей услуг.

В 2021 году перечень номинаций расширен до десяти: наряду с традиционными ("Бренд региона", "Гостеприимная губерния", "Промышленность", "Предпринимательство. Малый и средний бизнес", "Торговая марка в категории "Товары народного потребления", "Агропромышленный комплекс" "Здоровье и красота"), введены три новые: "Наука и технологии будущего", "Региональное предпринимательство", "Регион спорта".

Победителей на основании представленных заявок определит независимый экспертный совет, состоящий из числа представителей администрации губернатора, представителей комиссий Общественной палаты Самарской области и министерства экономического развития Самарской области, представителей профильных ведомств и Торгово-промышленной палаты региона, представителей Самарского областного вещательного агентства и телеканала "Губерния".

Итоги будут озвучены на церемонии награждения осенью 2021 года. Занявшие 1 место компании получат диплом и памятную статуэтку конкурса, которые дают право на использование статуса "Достояние губернии" в рекламно-информационных целях в течение трех лет.

Подробную информацию, положение о проведении конкурса, условия участия и форму заявки можно найти на сайте www.sova.info

Заявку на конкурс можно направить до 10 августа 2021 года.

Напомним, четвертый региональный конкурс "Достояние губернии" оказался рекордным по количеству участников. За последние годы популярность выросла в разы: на конкурс поступила 291 заявка. (Для сравнения: в 2017 году организаторы получили 156 заявок).

Лучшими в конкурсе 2020 года стали самые успешные предприятия Самарской области, дипломы финалистов - у 21-й компании. Статуэтку и статус "Достояние губернии-2020" получили 7 региональных предприятий: фабрика "Сам-По" (номинация "Бренд региона"); фестиваль "Серебряные трубы Поволжья" ("Гостеприимная губерния"); "Сергиевские минеральные воды" ("Здоровье и красота"); семейное животноводческое предприятие ООО "Ветерок" (Предпринимательство. Малый и средний бизнес"); АО "Транснефть-Приволга" ("Промышленность); племенной завод "Дружба" (ТМ "Молочные продукты из Орловки") Кошкинского района ("Агропромышленный комплекс"); ТМ "Услада" ("Торговая марка" в категории "Товары народного потребления"). Кроме того, в 2020 году в конкурсе была особенная номинация: ПАО "Тольяттиазот" получило специальный приз "За вклад в борьбу с Covid-19" - за оказание поддержки городским властям, медикам, волонтерам, пенсионерам.