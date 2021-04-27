В регионе 10 прививочных пунктов будут работать до 24:00

Глава регионального минздрава Армен Бенян на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции подчеркнул особую важность вакцинации от COVID-19 в части профилактики заболевания и стабилизации эпидситуации в области.
Особой популярностью, по его словам, пользуются круглосуточные прививочные пункты в вечернее время. Два таких работают в Самаре и Тольятти. В ближайшее время в 10 медицинских организациях прививочные кабинеты будут работать до 24.00.
В предстоящие выходные все прививочные пункты — как стационарные, так и мобильные — будут работать по своему обычному графику, передвижные прививочные пункты организуют и в общественных местах. Армен Бенян отметил, что ожидается плановая поставка еще порядка 73 тысяч доз вакцины.
Министр напомнил, что чем раньше в области сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а людям пожилым, в возрасте 65+ особенно важно пройти вакцинацию, так как они находятся в группе риска и течение болезни и ее последствия у них могут быть очень тяжелы.
Всего в области привиты уже более 278 тысяч жителей, из них свыше 184 тысяч получили инъекцию второго компонента вакцины. Более 53% из числа привившихся — это люди старше 60 лет.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...