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Здравоохранение Общество

В регионе 10 прививочных пунктов будут работать до 24:00

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава регионального минздрава Армен Бенян на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции подчеркнул особую важность вакцинации от COVID-19 в части профилактики заболевания и стабилизации эпидситуации в области.

Особой популярностью, по его словам, пользуются круглосуточные прививочные пункты в вечернее время. Два таких работают в Самаре и Тольятти. В ближайшее время в 10 медицинских организациях прививочные кабинеты будут работать до 24.00. 

В предстоящие выходные все прививочные пункты — как стационарные, так и мобильные — будут работать по своему обычному графику, передвижные прививочные пункты организуют и в общественных местах. Армен Бенян отметил, что ожидается плановая поставка еще порядка 73 тысяч доз вакцины.

Министр напомнил, что чем раньше в области сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а людям пожилым, в возрасте 65+ особенно важно пройти вакцинацию, так как они находятся в группе риска и течение болезни и ее последствия у них могут быть очень тяжелы.

Всего в области привиты уже более 278 тысяч жителей, из них свыше 184 тысяч получили инъекцию второго компонента вакцины. Более 53% из числа привившихся — это люди старше 60 лет.

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