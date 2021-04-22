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В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области В мобильных ФАП Большеглушицкого района вакцинацию прошли более 100 жителей С начала года 31 пациент доставлен вертолетом в больницы Самарской области Covid-19 в Самарской области за сутки: 15 смертей и 190 заболевших

Здравоохранение Общество

В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 апреля на базе Ставропольской центральной районной больницы работает круглосуточный прививочный кабинет для вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции. Те жители, которые в силу занятости не могут попасть в рабочее время на вакцинацию, теперь могут выбрать удобное для себя время, например, ранним утром или поздним вечером.

Чтобы сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, любой желающий старше 18 лет может обратиться круглосуточно в поликлиническое отделение Ставропольской районной больницы на ул. Автозаводское шоссе, 5, телефон 8(8482)790451. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку.

"Жителям трудоспособного возраста в связи со своей загруженностью порой некогда прийти в поликлинику в рабочее время, а сейчас есть такая возможность приехать после работы привиться в нашем круглосуточном кабинете", — рассказала главный врач Ставропольской центральной районной больницы Лилия Малкина.

"Я пришел привиться, чтобы чувствовать себя свободнее, — отметил житель города Валерий Кочнев. — Я считаю, даже сомневаться не надо, тем более есть такая возможность сделать прививки в пункте, который всегда открыт для нас, не опоздаешь, можно прийти в любое удобное время".

Это уже второй круглосуточный прививочный пункт в регионе. Первый работает в Самаре на базе Самарской городской больницы № 4 по адресу: ул. Мичурина, 125, телефон — 8(846)3124890.

Напомним, в Послании президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и призвал их сделать прививку: "Дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу Правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями. Повторю, опасность вируса ещё сохраняется".

Всего в регионе открыты 166 прививочных пунктов, из них 19 — на базе мобильных ФАПов, которые выезжают в удаленные районы и небольшие села. Также реализуется опыт проведения вакцинации возле крупных торговых центров. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе повышается доступность вакцинации для жителей.

Особенно важно пройти вакцинацию лицам из групп риска — пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Специалисты напоминают, чтобы защитить от опасного заболевания себя и близких, необходимо продолжать соблюдать простые меры профилактики — носить маску, соблюдать социальную дистанцию.

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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

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Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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