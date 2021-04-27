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Экология Общество

Сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок провели для школьников экологические уроки

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году "Зеленая весна" открыла школьникам много нового. Сотрудники НЗМП рассказали ребятам на открытом уроке о функционировании экосистемы, о том, как важно рационально использовать природные богатства и защищать их.

Фото: предоставлено ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок"

Благодаря уроку, который прошел в ходе ежегодного экологического субботника "Зеленая весна" школьники узнали, какие ежедневные привычки помогают сохранить природные ресурсы: чистоту воды, воздуха и почвы. Маргарита Ивлева, главный специалист отдела охраны окружающей среды ООО "НЗМП", рассказала ребятам, что нужно делать, чтобы помочь планете, и призвала ежедневно соблюдать простые правила: закрывать воду, гасить свет, когда они не нужны, выключать телевизор, если его не смотришь, правильно сортировать мусор — батарейки и градусники отправлять в специальные контейнеры. Чтобы пластиковые бутылки потом могли переработать и сделать много полезных для людей вещей — от одежды до мебели и дорожного покрытия — их надо собирать в специальный контейнер.

Школьники узнали о последствиях, которые ждут человечество, если не заботиться о состоянии природы. Сотрудница предприятия, выступившая в роли учителя, популярно рассказала о том, как важно заботиться об окружающей среде и как уменьшить вредное воздействие технического прогресса на экологию Земли. Во второй части занятия школьникам раздали горшочки с грунтом, цветочные семена, лопатки, лейки. Они посеяли семена, подписали горшочки и расставили их на подоконниках. Теперь будут дожидаться ростков и заботиться о них, а потом высадят на школьном дворе. Каждому ученику вручили дневник наблюдений за цветочной рассадой и обучающую книжку для юных биологов. В конце занятия ребятам подарили глобус, чтобы не забывали, насколько прекрасна наша планета.

Школу № 12 в поселке Шмидта и специалистов Новокуйбышевского завода масел и присадок связывают длительные отношения. Ученики школы и заводчане вместе принимают участие в субботниках, благоустраивают территорию школы и детского сада, нефтяники проводят открытые уроки, помогают с экскурсиями.

По мнению Маргариты Ивлевой, проведение экологических уроков в школах и детских садах очень важно для формирования у детей с юного возраста понимания того, что ресурсы планеты не безграничны.

Такого же мнения придерживается и директор школы № 12 Елена Забоева: "Считаю, что экологические уроки очень важны. В апреле у нас особенно много мероприятий — убираем территорию, заготавливаем посадочный материал. И мы очень рады, что сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок помогают нам".

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