Фермеры Самарской области получают господдержку на развитие хозяйств

В Самарской области более 500 фермеров за последние несколько лет получили поддержку в рамках мероприятий "Начинающий фермер" и "Семейная ферма" госпрограммы "Развитие сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

Стратегия лидерства региона в крепких сельхозпредприятиях, обеспечивающих жителей губернии качественной местной продукцией. Развитие малых форм хозяйствования назвал приоритетным направлением глава региона Дмитрий Азаров.

Меры господдержки фермеры получают на конкурсной основе в виде грантов. Семейные фермы, занимающиеся производством мяса и молока, могут претендовать на грант до 30 млн рублей. "Агростартап" до 5 млн руб. могут получить фермеры на развитие мясного или молочного скотоводства, при условии предоставления части средств гранта в неделимый фонд кооператива — можно получить грант до 6 млн рублей.

На иные цели и направления (переработка, растениеводство, пчеловодство и т. д.) "агростартаперам" предоставляется до 4 млн рублей. Одним из обязательных условий получения господдержки является организация новых рабочих мест.

В 2020 году в регионе по итогам конкурсных отборов получателями гратов стали 27 начинающих фермеров и 10 глав семейных ферм, а также 12 "агростартаперов".

Министерством сельского хозяйства региона уже объявлено начало приема документов на участие в конкурсном отборе на этот финансовый год. Заявки принимаются до 26 мая.

На областном уровне с текущего года будет действовать механизм поддержки фермеров "Агростартап-регион". Его отличительной особенностью является обязательное вступление получателя гранта в кооперативное объединение.

Для решения задач, поставленных в 2021 году в сфере сельского хозяйства, в бюджете региона предусмотрено почти 2,9 млрд рублей. Особое внимание — поддержке начинающих фермеров, занимающихся животноводством.