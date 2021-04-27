Фермеры Самарской области получают господдержку на развитие хозяйств

В Самарской области более 500 фермеров за последние несколько лет получили поддержку в рамках мероприятий "Начинающий фермер" и "Семейная ферма" госпрограммы "Развитие сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".
Стратегия лидерства региона в крепких сельхозпредприятиях, обеспечивающих жителей губернии качественной местной продукцией. Развитие малых форм хозяйствования назвал приоритетным направлением глава региона Дмитрий Азаров.
Меры господдержки фермеры получают на конкурсной основе в виде грантов. Семейные фермы, занимающиеся производством мяса и молока, могут претендовать на грант до 30 млн рублей. "Агростартап" до 5 млн руб. могут получить фермеры на развитие мясного или молочного скотоводства, при условии предоставления части средств гранта в неделимый фонд кооператива — можно получить грант до 6 млн рублей.
На иные цели и направления (переработка, растениеводство, пчеловодство и т. д.) "агростартаперам" предоставляется до 4 млн рублей. Одним из обязательных условий получения господдержки является организация новых рабочих мест.
В 2020 году в регионе по итогам конкурсных отборов получателями гратов стали 27 начинающих фермеров и 10 глав семейных ферм, а также 12 "агростартаперов".
Министерством сельского хозяйства региона уже объявлено начало приема документов на участие в конкурсном отборе на этот финансовый год. Заявки принимаются до 26 мая.
На областном уровне с текущего года будет действовать механизм поддержки фермеров "Агростартап-регион". Его отличительной особенностью является обязательное вступление получателя гранта в кооперативное объединение.
Для решения задач, поставленных в 2021 году в сфере сельского хозяйства, в бюджете региона предусмотрено почти 2,9 млрд рублей. Особое внимание — поддержке начинающих фермеров, занимающихся животноводством.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.