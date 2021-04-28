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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Возобновились авиарейсы из Самары в Калининград

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В расписании международного аэропорта Курумоч вновь с 27 апреля появились рейсы на направлении Самара — Калининград.

Полеты выполняются по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800. Полеты из Калининграда в Самару осуществляются по понедельникам и четвергам. Продолжительность рейса составляет 2 часа 55 минут.

Более подробно с расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте аэропорта.

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