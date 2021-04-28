Возобновились авиарейсы из Самары в Калининград

В расписании международного аэропорта Курумоч вновь с 27 апреля появились рейсы на направлении Самара — Калининград.
Полеты выполняются по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800. Полеты из Калининграда в Самару осуществляются по понедельникам и четвергам. Продолжительность рейса составляет 2 часа 55 минут.
Более подробно с расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте аэропорта.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!