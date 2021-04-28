Возобновились авиарейсы из Самары в Калининград

В расписании международного аэропорта Курумоч вновь с 27 апреля появились рейсы на направлении Самара — Калининград.

Полеты выполняются по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800. Полеты из Калининграда в Самару осуществляются по понедельникам и четвергам. Продолжительность рейса составляет 2 часа 55 минут.

Более подробно с расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте аэропорта.