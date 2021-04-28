В двух районах Самарской области изымают больных АЧС животных

Во вторник, 27 апреля, первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов подписал постановление о проведении изъятия животных и продуктов животноводства при ликвидации заболевания африканской чумой свиней.
Постановление действует в пределах административных границ населенных пунктов: с. Колодинка, пос. Светлое Поле, пос. Жареный Бугор, с. Старый Буян, с. Киндяково, дер. Висловка, с. Ветлянка, с. Молгачи, пгт Мирный, с. Екатериновка, пос. Городцовка, с. Малая Царевщина, с. Новый Буян, с. Старосемейкино, пгт Новосемейкино, пгт Волжский, пос. Кочкари, с. Старая Бинарадка, пос. Украинка, с. Малая Каменка, пос. Угловой, дер. Средняя Солонцовка, с. Нижняя Солонцовка, с. Красный Яр, с. Белозёрки, пос. Линёвый, пос. Кириллинский, с. Кривое Озеро Красноярского района и пос. Берёза Красноглинского района.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.