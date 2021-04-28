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Общество

В двух районах Самарской области изымают больных АЧС животных

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 апреля, первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов подписал постановление о проведении изъятия животных и продуктов животноводства при ликвидации заболевания африканской чумой свиней.

Постановление действует в пределах административных границ населенных пунктов: с. Колодинка, пос. Светлое Поле, пос. Жареный Бугор, с. Старый Буян, с. Киндяково, дер. Висловка, с. Ветлянка, с. Молгачи, пгт Мирный, с. Екатериновка, пос. Городцовка, с. Малая Царевщина, с. Новый Буян, с. Старосемейкино, пгт Новосемейкино, пгт Волжский, пос. Кочкари, с. Старая Бинарадка, пос. Украинка, с. Малая Каменка, пос. Угловой, дер. Средняя Солонцовка, с. Нижняя Солонцовка, с. Красный Яр, с. Белозёрки, пос. Линёвый, пос. Кириллинский, с. Кривое Озеро Красноярского района и пос. Берёза Красноглинского района.

Гид потребителя

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