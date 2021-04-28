На Самарской Луке у с. Выползово по дороге раскиданы останки нерожденных лосят

По дороге в Выползово произошло ЧП - разбросаны останки нерожденных лосят, большая лужа крови, лосиная или шерсть косули, говорится в рождественской группе в соцсети.

https://vk.com/iniciativa_rogdestveno

"На месте ЧП, по информации НП "Самарская лука", обнаружен сланец и в луже крови присутствует засохший след босой ноги. Расследование взят под личный контроль Шерстянкиным (начальник Рождественского лесничества - прим. ред.)", - говорится в сообщении.

Нарушителя будут искать по сланцу и отпечатку ноги.