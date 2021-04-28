РФС: Вратаря "Крыльев Советов" должны были удалить в игре с "Ахматом"

Арбитр Владимир Москалев ошибочно не удалил вратаря "Крыльев Советов" Ивана Ломаева в полуфинальном матче Кубка России с "Ахматом". К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия при президенте РФС.
С просьбой оценить работу Москалева обратился "Ахмат". Комиссия посчитала, что Ломаев на 58-й минуте совершил очевидное нарушение правил на футболисте грозненского клуба Бернарде Берише, сбивая его с хода движения задержкой (толчком) и лишая тем самым явной возможности забить гол.
Напомним, основное время матча завершилось без забитых голов. В серии послематчевых пенальти были сильнее самарцы.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))