РФС: Вратаря "Крыльев Советов" должны были удалить в игре с "Ахматом"

Арбитр Владимир Москалев ошибочно не удалил вратаря "Крыльев Советов" Ивана Ломаева в полуфинальном матче Кубка России с "Ахматом". К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия при президенте РФС.

С просьбой оценить работу Москалева обратился "Ахмат". Комиссия посчитала, что Ломаев на 58-й минуте совершил очевидное нарушение правил на футболисте грозненского клуба Бернарде Берише, сбивая его с хода движения задержкой (толчком) и лишая тем самым явной возможности забить гол.

Напомним, основное время матча завершилось без забитых голов. В серии послематчевых пенальти были сильнее самарцы.