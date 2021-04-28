16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары опубликовала расписание дачных маршрутов на праздничные дни С 1 мая меняются правила посещения Стрельной горы На Самарской Луке у с. Выползово по дороге раскиданы останки нерожденных лосят К концу недели в Самарской области будет тепло В двух районах Самарской области из-за АЧС изымают животных

Общество

В Тольятти готовятся к открытию "Приюта для птиц" в новом месте

ТОЛЬЯТТИ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Этим утром состоялась встреча генерального директора ГК "ЭкоВоз" Дениса Александровича Волкова с руководителем "Приюта для птиц" Гончаровой Натальей Ивановной, руководителем спортивно-кинологического клуба "Спектр" Артемьевой Светланой Владимировной и депутатом Самарской губернской думы Алексеем Степановым по вопросу переезда единственного в Тольятти птичьего приюта.

Фото: предоставлено автором

С начала апреля на новой утвержденной территории "Приюта для птиц", которая располагается на ул. Баныкина 5В, сотрудники ГК "ЭкоВоз" очистили площадку, провели электричество, смонтировали забор, построили новые просторные вольеры для птиц.

На этой встрече подняли вопрос о том, как будет проходить переезд и что для полноценной жизни пернатых в новом доме еще потребуется.

При этом у жителей Тольятти осталась возможность посещать приют с детьми, как и прежде. Новая территория стала еще интереснее и просторнее.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?

Татьяна Антипова 13 апреля 2021 13:23 В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботанического сада

Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Фото на сайте

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2