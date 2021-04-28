В Тольятти готовятся к открытию "Приюта для птиц" в новом месте

Этим утром состоялась встреча генерального директора ГК "ЭкоВоз" Дениса Александровича Волкова с руководителем "Приюта для птиц" Гончаровой Натальей Ивановной, руководителем спортивно-кинологического клуба "Спектр" Артемьевой Светланой Владимировной и депутатом Самарской губернской думы Алексеем Степановым по вопросу переезда единственного в Тольятти птичьего приюта.
С начала апреля на новой утвержденной территории "Приюта для птиц", которая располагается на ул. Баныкина 5В, сотрудники ГК "ЭкоВоз" очистили площадку, провели электричество, смонтировали забор, построили новые просторные вольеры для птиц.
На этой встрече подняли вопрос о том, как будет проходить переезд и что для полноценной жизни пернатых в новом доме еще потребуется.
При этом у жителей Тольятти осталась возможность посещать приют с детьми, как и прежде. Новая территория стала еще интереснее и просторнее.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.