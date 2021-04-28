В Тольятти готовятся к открытию "Приюта для птиц" в новом месте

Этим утром состоялась встреча генерального директора ГК "ЭкоВоз" Дениса Александровича Волкова с руководителем "Приюта для птиц" Гончаровой Натальей Ивановной, руководителем спортивно-кинологического клуба "Спектр" Артемьевой Светланой Владимировной и депутатом Самарской губернской думы Алексеем Степановым по вопросу переезда единственного в Тольятти птичьего приюта.

С начала апреля на новой утвержденной территории "Приюта для птиц", которая располагается на ул. Баныкина 5В, сотрудники ГК "ЭкоВоз" очистили площадку, провели электричество, смонтировали забор, построили новые просторные вольеры для птиц.

На этой встрече подняли вопрос о том, как будет проходить переезд и что для полноценной жизни пернатых в новом доме еще потребуется.

При этом у жителей Тольятти осталась возможность посещать приют с детьми, как и прежде. Новая территория стала еще интереснее и просторнее.