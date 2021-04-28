"Крылья" разгромили московское "Торпедо" со счетом 5:1

В 39-м туре Олимп-Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Арене" принимали московское "Торпедо", сообщает официальный сайт клуба.

Счет в матче открыли гости на 19-й минуте. Прострел с фланга Филиппа Дворецкого замкнул Денис Баланюк — 0:1. На 26 минуте игры Руслан Магаль получил вторую желтую карточку в матче, и "Торпедо" осталось в меньшинстве.

Численное преимущество самарцам удалось воплотить в гол через 14 минут. На 40 минуте после индивидуальных действий Юрия Горшкова, ударом из-за штрафной отличился Владислав Сарвели — 1:1.

Через минуты "Крылья" забили второй мяч — Дмитрий Кабутов с острого угла закрутил мяч в дальний угол ворот торпедовцев. На 56 минуте Иван Сергеев, получив мяч от Рикарду Алвеша, ударом с линии штрафной довел счет до 3:1.

На 62-й минуте встречи Владислав Сарвели с передачи Дмитрия Кабутова оформил дубль — 4:1. На 68-й минуте встречи после навеса Мехди Зеффана Андрей Евдокимов отправил мяч в свои ворота — 5:1.

Лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев довел счет забитым голам до 35.

Беспроигрышная серия самарцев продолжилась и составила 13 матчей (12 побед, 1 ничья, разница мячей 38:6).

Следующий матч в рамках 40-го тура Олимп-Первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут в Жигулевске на стадионе "Кристалл" против "Акрона". Игра состоится в воскресенье, 2 мая, в 14:00.