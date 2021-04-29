В Самарской области браконьер убил бобра и четыре утки

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На территории охотничьих угодий Красноярского района Самарской области задержан мужчина, осуществлявший транспортировку одной особи бобра, трех селезней и одной утки без разрешения на добычу охотничьих ресурсов.