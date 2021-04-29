С 30 апреля на речном транспорте начинают работу еще несколько остановочных пунктов

В Самарской области с 30 апреля на речном транспорте открываются несколько остановочных пунктов, сообщает СРПП.
Зольное (на маршруте "Самара — Зольное"), Солнечная Поляна (на маршруте "Самара — Зольное"), Богатырь (на маршруте "Самара — Зольное"), Пляж им. Фрунзе (на маршруте "Осипенко — Гаврилова поляна"), Осипенко (на маршруте "Осипенко — Гаврилова поляна"), Винновка с. Осиновка (на маршруте "Самара — Винновка").
Ознакомиться с расписанием можно на сайте и по телефону 8(846)2229191, 89170114221.
При этом с 28 апреля в связи с усилением юго-западного ветра работа грузовой переправы временно приостановлена до улучшения погодных условий.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.