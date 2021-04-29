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Общество

С 30 апреля на речном транспорте начинают работу еще несколько остановочных пунктов

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 30 апреля на речном транспорте открываются несколько остановочных пунктов, сообщает СРПП.

Зольное (на маршруте "Самара — Зольное"), Солнечная Поляна (на маршруте "Самара — Зольное"), Богатырь (на маршруте "Самара — Зольное"), Пляж им. Фрунзе (на маршруте "Осипенко — Гаврилова поляна"), Осипенко (на маршруте "Осипенко — Гаврилова поляна"), Винновка с. Осиновка (на маршруте "Самара — Винновка").

Ознакомиться с расписанием можно на сайте и по телефону 8(846)2229191, 89170114221.

При этом с 28 апреля в связи с усилением юго-западного ветра работа грузовой переправы временно приостановлена до улучшения погодных условий.

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