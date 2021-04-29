Жители Богатовского района бьют тревогу из-за пересыхания озер

В Богатовском районе назревает настоящая экологическая катастрофа - пересыхают десятки озер в пойме реки Самара. Об этом сообщают местные жители.

По словам активистов, только в прошлом году уровень воды во многих озерах опустился на метр и более. Некоторые и вовсе пересохли, среди них - памятник природы регионального значения урочище Ильмень около с. Съезжее, где обычно гнездятся десятки лебедей.

Прошедшей зимой из-за маловодья и толстого льда на многих озерах произошел массовый замор рыбы.

В пересыхании озер местные жители винят Сорочинское водохранилище, расположенное выше по течению реки Самары. Из-за низких объемов сброса из водохранилища во время паводка вода из реки не заходит в пойменные озера, как это происходило раньше.

"Уже около 10 лет наши озера не пополняются и не промываются водой из Самарки. Многие из них уже полностью пересохли, остальные мы можем потерять в ближайшие годы, - рассказывает активист Максим Утенков. - В середине апреля я обратился в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить деятельность Сорочинского водохранилища. Ответа пока не поступало."

В Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что обращение было перенаправлено в прокуратуру Оренбургской области - по месту нахождения водохранилища. Получить комментарий в прокуратуре Оренбургской области на момент публикации не удалось.