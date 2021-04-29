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Общество

В Пасхальную ночь в Самаре будут поданы дополнительные автобусы к храмам

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в Пасхальную ночь — с 1 на 2 мая будет организована работа дополнительных автобусов, которые будут подаваться к самарским храмам по окончании праздничных богослужений.

С 02:00 на данных автобусах будет осуществляться доставка граждан от Покровского кафедрального собора, храма во имя апостолов Петра и Павла, храма в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского соборов.

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