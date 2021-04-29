В Пасхальную ночь в Самаре будут поданы дополнительные автобусы к храмам

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В Самаре в Пасхальную ночь — с 1 на 2 мая будет организована работа дополнительных автобусов, которые будут подаваться к самарским храмам по окончании праздничных богослужений.